В Перми состоится премьера киноленты о космосе у нас под ногами

Кадр из фильма.

Пермские кинозрители совсем скоро смогут совершить удивительное путешествие в космическое пространство, которое находится у нас буквально под ногами – погружение в микрокосмос. В кинотеатре Синема Парк Семья 22 апреля состоится премьера документального фильма «Меня приводит в движение свет» (12+).

Режиссер Светлана Быченко, которую многие киноманы знают как автора знаменитого цикла «Страна Птиц», посвятила съемкам два года. На этот раз камера съемочной группы движется за божьими коровками и муравьями, за улитками. Объектив внимательно наблюдает за тем, как распускаются цветы. Затем он спускается в подводный космос, где также царит жизнь.

В течение 69 минут мы видим, что все – и растения, и животные, и насекомые, как и мы, борются, чувствуют, видят, слышат – живут. У всех у них свой характер, и существование всего живого наполнено множеством удивительных событий.

Фильм снимали в заповеднике «Белогорье», в Липецкой, Псковской областях, в «Ботаническом саду» МГУ, в заповеднике «Воронинский».

В Перми премьера фильма «Меня приводит в движение свет» состоится 22 апреля в 15.00 в кинотеатре Синема Парк Семья по адресу ул. Революции, 13, ТРК «Семья». Стоимость билетов – от 350 рублей.