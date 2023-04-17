Стали известны подробности ДТП с автобусом на улице Попова в Перми

Фото: «Мой город – Пермь» / ВКонтакте

В понедельник, 17 апреля, в центре Перми автобус сбил 10-летнюю девочку. Авария произошла около 11.00 часов на перекрестке улиц Попова и Ленина. Подробности о дорожно-транспортном происшествии рассказали в ГИБДД Перми.

– По улице Ленина в направлении улицы Попова ехал пассажирский автобус «ЛОТОС», за рулем которого находился водитель 1972 года рождения. При проезде на регулируемом перекрестке водитель автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2013 года рождения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, девочка двигалась на простом самокате по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись.

В результате аварии, школьница получила травмы и была госпитализирована в больницу. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Как пояснили в полиции, во время ДТП пассажиры автобуса на пострадали. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.

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