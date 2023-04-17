В центре Перми на улице Попова автобус сбил девочку

Фото: «Мой город – Пермь» / ВКонтакте

Днем в понедельник, 17 апреля, в центре Перми сбили девочку. Авария произошла на перекрестке улиц Попова и Ленина. На месте происшествия стоят машины полицейских и скорой помощи. Об этом сообщили пермяки в социальных сетях.

Очевидцы говорят, что участником ДТП мог стать автобус. По их словам, пострадавшая школьница получила травму ноги.

– Конкретно не могу сказать, но очевидцы сказали, что девочка ехала на самокате! Водитель совершал поворот налево и не увидел ребёнка! Предполагаю девочка должна была дождаться сигнала светофора, разрешающего переходить дорогу», - написала подписчица паблика «Мой город – Пермь» во ВКонтакте.

Подробности ДТП, а также о состоянии пострадавшей девочки пока не сообщается.

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