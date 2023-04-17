К 300-летию Перми выпускают памятную 3-рублевую монету

Фото: Банк России

Банк России 17 апреля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Она посвящена 300-летию основания Перми.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ. На обратной стороне можно увидеть герб Перми, Пермский театр оперы и балета, старинный Егошихинский завод — все это на фоне реки, портовых кранов и промышленных сооружений. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

«История Перми началась со строительства Егошихинского медеплавильного завода в мае 1723 года. Место для его возведения на реке Егошихе выбрал Василий Татищев, известный российский историк и государственный деятель, который был отправлен на Урал осваивать месторождения руды. Сегодня Пермь — один из крупнейших промышленных центров России», — отмечают в Банке России.

Ранее мы рассказывали, что в следующем году Банк России выпустит миллион памятных монет номиналом 10 рублей, на которых будет изображена Пермь. Это связано с присвоением краевой столице звания «Город трудовой доблести».

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