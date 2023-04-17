Советы дачников: подготовьтесь к дачному сезону правильно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снег в этом году сошел рано, но еще раньше садоводы начали подготовку к дачному сезону. Мы поговорили с бывалыми дачниками из числа сотрудников Сбера о том, что можно сделать весной, чтобы обеспечить хороший урожай и комфортное пребывание на участке.

«Перед первой поездкой на дачу я всегда составляю список того, что нужно взять: средства для уборки и мелкого ремонта, например, инструменты, лампочки, герметик и антисептик, средства для дезинфекции, стирки и уборки. – Рассказывает Александр Б. – Каждый дачник должен помнить, что первое, что встречает его после зимы – застоявшиеся ворота, двери и замки, особенно если вы забыли смазать их осенью. Так что прихватите с собой аэрозольное средство для петель и замков. Если у меня не хватает некоторых вещей дома, я их дозаказываю через интернет с помощью СберМаркета,

Оказавшись на даче после зимы, позаботьтесь в первую очередь о собственном комфорте. Первый шаг — избавьтесь от затхлого воздуха и влажности в доме, проветрите и просушите помещение, открыв окна и двери.

Если в холодный период в доме никто не проживал, не прогревал его, значит, стены вобрали влагу, и постройку нужно просушивать постепенно: 15 минут в первый день, 30–40 — на следующий, час — на третий день и потом в обычном режиме, утром и вечером. Если вместо печи установлен обогреватель, его можно включать без ограничений.

Заранее проверьте электропроводку — зимой в домах часто селятся грызуны и повреждают ее.

А вот Светлана О. советует в первую поездку провести генеральную уборку: «Перед генеральной уборкой я всегда обрабатываю дом от грызунов и древесных насекомых. Во время этого я всегда надеваю марлевую маску и перчатки. Только после этого приступаю к уборке: мою полы, протираю окна и мебель. Забираю домой для стирки весь текстиль, который оставался на даче, вытереть пыль. Стараюсь для первой поездки на дачу выбрать теплый и сухой день — так привести дом в порядок удастся намного быстрее, да и подушки, матрасы, покрывала и ковры в это время можно вынести на улицу и просушить на солнце.»

Соскучившись по дачным хлопотам, многие садоводы стремятся сделать в первые дни как можно больше. Однако для отвыкшего от нагрузок организма это может оказаться слишком большим стрессом и приведет к ухудшению самочувствия. Следует помнить, что впереди есть еще много месяцев, чтобы все успеть. Не стоит перетруждаться и работать до полного изнеможения. Делайте паузы в работе – попейте чай или посмотрите любимый сериал. А если ваш телевизор не поддерживает функцию смарт-ТВ, можно приобрести мультимедийную приставку Sberbox.