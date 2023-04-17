Фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ" / ВКонтакте

Сезон 2022-2023 годов может получиться одним из самых удачных в клубной истории «Пермских медведей». Пермяки сейчас ведут борьбу за высокое место в регулярном чемпионате России по гандболу, в скором времени им придется сразиться в «Финалах четырех» Кубка России и SEHA – Gazprom League.

Соперниками в «Финале четырех» Кубка России по гандболу 2022-2023 соперниками пермской команды стали: «Чеховские медведи», столичный ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Жеребьевка полуфинальных пар состоялась в перерыве недавнего матча чемпионата страны между «медведями» из Чехова и Перми.

В жеребьевке приняли участие игроки команд «Финал четырех» - Никита Каменев («Чеховские медведи»), Никита Никулин («Зенит»), Артем Пономарев («Пермские медведи») и Алексей Фокин (ЦСКА). В итоге соперником пермяков стал «Зенит».

«Финал четырех» пройдет в Москве на арене «Динамо», домашней площадке гандболистов ЦСКА. В полуфинальных матчах 30 апреля встретятся: «Зенит» и «Пермские медведи», ЦСКА и «Чеховские медведи». На следующий день, 1 мая, состоится финал и матч за третье место.

В «Финале четырех» SEHA – Gazprom League с «Пермскими медведями» за почетный трофей сразятся две команды из Белоруссии «Мешков Брест» и «СКА-Минск», а также «Чеховские медведи». Финальная часть турнира состоится 6-8 июня в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

В чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги завершился предварительный этап. Теперь восемь лучших коллективов «регулярки» ждет серия матчей плей-офф. «Пермские медведи», занявшие третье место, сразятся с шестой командой турнира «Динамо» из Астрахани. (0+)

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