В Перми с 10 мая начнется установка арт-объектов к юбилею города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В разных районах Перми установят праздничное оформление к 300-летию города. Стоимость украшений и их монтаж составляет около 11,2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

На улицах города появятся четыре новых типа арт-объектов. Пермяки смогут увидеть две конструкции «300 лет» высотой почти 3 метра и длиной 5,5 метра. Также планируется установить пять инсталляций с триколором и надписью Пермь-300.

Фото: сайт Госзакупки

Кроме того, для жителей и гостей краевой столицы построят семь фотозон. Их них четыре будут оформлены в виде фоторамок и три в виде светящихся «Кругов».

Фото: сайт Госзакупки

Начать установку объектов уличного оформления к юбилею Перми планируется с 10 мая. Праздничные конструкции будут украшать город до середины сентября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65