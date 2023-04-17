Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

Пермская «Звезда-2005» одержала уверенную победу в очередном туре чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги 2023. На своем поле пермячки разгромили красноярский «Енисей» со счетом 3:0 (2:0).

Победный задел «звездочки» сделали уже в самом начале встречи в ее первые 20 минут. Довести матч до победного результата для них уже было делом техники. Счет на 3-й минуте открыла Елизавета Сергейчик. Еще через 15 минут преимущество своей команды с 11-метровой отметки увеличила Олеся Курочкина. В середине второго тайма все та же Сергейчик установила окончательный счет в этом поединке.

Как отметила после матча главный тренер ФК «Звезда-2005» Елена Суслова, ее подопечным сейчас не хватало именно такой крупной победы, такой результат значительно поднял их настроение.

В следующем туре 22 апреля «Звезда-2005» проведет матч на чужом поле против «Рязани-ВДВ». После победы над «Енисеем» пермская команда занимает пятое место, от третьей позиции ее отделяет всего четыре очка. «Рязань-ВДВ» после четырех проведенных матчей в своем активе имеет всего одну победу и, как итог, девятое место в таблице розыгрыша.

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