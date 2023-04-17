В Пермском крае на этой неделе потеплеет до +14 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Пермском крае температура воздуха будет в пределах климатической нормы. В целом ожидается почти сухая погода. Лишь ближе к выходным возможны небольшие дожди, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В понедельник и во вторник в Прикамье прогнозируется переменная облачность. В ночные часы по-прежнему сохранится отрицательный температурный фон, но уже небольшой. Днем столбики термометров доберутся до отметки +8…+13°.

В среду температура воздуха ночью на территории Пермского края опустится до –6…–1°, на северо-востоке до –11°. Но уже в дневные часы воздух вновь прогреется до +8…+13°, на северо-востоке до +3…+8°.

В четверг, 20 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, по югу пройдет слабый дождь. Ночью ожидается похолодание до –6…–1°, а днем потеплеет до +9…+14°.

В пятницу в Прикамье прогнозируется облачная погода и дожди, по северу востоку дожди со снегом. Ночью температура воздуха понизится до –3…+2°. Днем столбики термометров достигнут отметки +5…+10°, по юго-востоку +14°. В течение дня по югу возможно усиление ветра с порывами до 13 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, в выходные дни в Пермском крае ожидается смена погодных условий. В субботу, 22 апреля, может быть еще прохладно около +3…+8°. Однако в воскресенье температура воздуха в дневные часы может повыситься до +14°. При этом, и в субботу, и в воскресенье, местами пройдут небольшие дожди.

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