Объем пожертвований на онлайн-платформе вырос за первый квартал

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Ко Дню мецената и благотворителя Сбер подвёл итоги работы благотворительной платформы СберВместе в первом квартале 2023 года. За первые три месяца года физические и юридические лица пожертвовали на платформе 54,6 млн рублей. Год назад в первом квартале собрали 49 млн рублей (+11%).

Сегодня на платформе представлено 255 некоммерческих организаций. СберВместе тщательно проверяет все фонды и гарантирует, что каждое пожертвование дойдёт до адресата и будет использовано только по назначению. Деньги можно переводить как в конкретный фонд, так и на конкретную историю, когда нужно быстро собрать определённую сумму, чтобы спасти жизни детей и взрослых, помочь им воплотить свои мечты, сохранить природные экосистемы, поддержать знаковые культурные проекты и так далее.

Из собранных в первом квартале денег 6 млн рублей — это рекуррентные (регулярные) переводы в адрес конкретных фондов, когда выбранная человеком сумма ежемесячно списывается с его карты на благое дело. Такая форма благотворительности очень важна для фондов, ведь в кризис они первыми сталкиваются с трудностями: число людей, которым нужна помощь, растёт, а объём перечислений снижается. Регулярная поддержка от частных доноров повышает устойчивость благотворительных организаций, позволяет им не зависеть от грантов, развивать системную помощь и долгосрочные программы, а значит — помогать большему количеству людей.

Благодаря неравнодушным людям в первом квартале 2023 года успешно завершён 71 сбор. Наиболее крупные суммы были собраны для онкологических больных. К Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) в Фонд борьбы с лейкемией всего за несколько дней поступило почти 2 млн рублей. А к Международному дню детей, больных раком (15 февраля), для фонда «Подари