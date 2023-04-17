В Ленинском районе Перми поставят новую школу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми откроется новая школа. Ее поставят в Ленинском районе в квартале улиц Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Об этом сообщил Business class со ссылкой на горадминистрацию.

Мэрия Перми и ООО СЗ «Молот» (входит в ГК «ПМД») заключили соглашение об обмене земельных участков. Власти передадут строительной компании четыре участка общей площадью 10 301 кв. м, а взамен получат другие четыре равноценных участка общей площадью 10 298 кв. м. Все они должны быть расположены в одном квартале.

Так, администрация хочет построить школу, а ПМД — жилой комплекс. Сейчас для строительства школы готовят площадку. Мэрия рассчитывает, что ее открытие поможет решить проблему загруженности школ центра города.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65