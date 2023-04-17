В Перми утром 17 апреля первые пробки наблюдаются в Индустриальном районе

Фото: Яндекс Карты

Сервис «Яндекс Пробки» общую дорожную ситуацию оценивает в 3 балла

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 17 апреля 2023 года к 08:00 автомобилистам стоит обратить внимание на дороги Индустриального района. Пробки в 6-7 баллов сейчас есть на ш. Космонавтов в районе развязки с ул. Оверятской ул. Промышленной, перекрестке ул. Свиязева и ул. Леонова, ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

Первое ДТП произошло в Мотовилихе на ул. Уральской на перекрестке с ул. Индустриализации.

Пока относительно спокойно на дорогах в микрорайонах Вышка-1 и Вышка-2 – больших затруднений в движении нет.

Транспорт в этот час стоит на бул. Гагарина в сторону Цирка перед ул. Ушинского.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 17 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города отличная – 28 км, на небе переменная облачность.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru