В Перми планируют застроить квартал в районе гипермаркета «Лента»

В районе "Ленты" на бульваре Гагарина построят еще один дом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми территорию в районе гипермаркета «Лента» планируют застроить жилыми домами. Это стало известно после публикации приказа Минимущества края. Застройка планируется на участке, ограниченном Бульваром Гагарина, улицами Макаренко, Крупской и Патриса Лумумбы.

Всего под застройку отдают 5,31 га. Разработкой проектов и строительством займется компания «Смарт Инжиниринг».

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