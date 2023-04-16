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НовостиОбщество16 апреля 2023 15:59

В Перми на неделе десятки домов останутся без воды

Отключения пройдут в нескольких районах
Анна Маркова
Воды не будет в десятках домов.

Воды не будет в десятках домов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми с 17 по 23 апреля в нескольких районах без воды останутся десятки домов. Компания «Новогор-Прикамье» запланировала ремонтные работы на водопроводной сети.

17 апреля без воды останутся дома по улице Елькина и Краснофлотской. 18 апреля отключение будут на улице Звенигородской.

20 апреля отключат водоснабжение в зданиях по ул. Бенгальская, Куйбышева, Ленина, Окулова, Петропавловская. С 21 по 22 апреля без воды ул. Углеуральская. 22 апреля отключения на ул. Добролюбова и Тургенева.

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