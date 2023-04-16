В Перми «Амкар» победил соперника после назначения нового главного тренера

"Амкар" после победы над "Динамо-Барнаул". Фото: t.me/fc_amkar_perm

В Перми 16 апреля пермский футбольный клуб «Амкар» провел игру с «Динамо-Барнаул». Это первый матч после назначения нового тренера «Амкара» Ивана Черенчикова.

Матч начался в 15.00. Вместе со стартовым составом в игре дебютировал Андрей Козлов. В сравнении с прошлым матчем с первых минут вышел Никита Решетняк и Евгений Тюкалов.

На 27 минуте в ворота пермяков залетает мяч. На перерыв команды уходят со счетом 1:0. Во второй тайме зрители дождались гола в ворота «Динамо» на 53-й минуте, а спустя 6 минут «Амкар» забивает решающий гол в игре. Матч закончился в пользу «Амкара» со счетом 2:1.

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