В Пермском крае пройдет фестиваль, посвященный рекам Кусье и Койве

Фестиваль пройдет в поселке в поселке Кусье-Александровский. Фото: Минкульт Пермского края.

В Пермском крае этим летом пройдет ландшафтный фестиваль, посвященный рекам Кусье и Койве. Фестиваль «У алмазного водопада» запланирован на 15 июля в поселке Кусье-Александровский.

В Минкульте Прикамья рассказали, что для любителей пеших и водных прогулок проведут «Путешествие по Кусье»: водная прогулка на катамаране до Стрельного камня, прогулка на внедорожниках к камню Большой Шайтан. С него открывается красивейший вид на реку и ее окрестности. Далее организаторы предлагают пешую экскурсию на реку Рябовку (приток Кусьи), там можно будет найти окаменелости с отпечатками древних растений и живых организмов.

Кроме этого, во время фестиваля будут работать творческие мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению рыболовных снастей, поделок из природных материалов, кулинарный мастер-класс по приготовлению нескольких видов «кусьинской» похлебки.

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