Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Во вторник в Прикамье потеплеет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае в ближайшие дни изменится погода, станет значительно теплее. Что нас ждет с 17 по 19 апреля рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
17 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. В ночь на понедельник в некоторых территориях возможен даже снег и дождь. Днем будет достаточно ветрено, порывы могут достигать 10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют −7…−2°, днем 8…13°, местами по востоку до 3°.
Во вторник в Прикамье потеплеет, 18 апреля, осадков не ожидается и ветер поутихнет до 2 м/с. Ночью уже −2…2°, днем 8…15°.
В среду погода серьезно не изменится, будет также тепло, как и во вторник, ночью до – 1 градуса.
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