В Перми подросток на мотоцикле скрывался от полицейских

Три машины полиции гнались за мотоциклистом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми в ночь на 16 апреля в Индустриальном районе полицейские преследовали нарушителя на мотоцикле.

В социальных сетях появилась видеозапись погони: мотоцикл гонит на скорости, а за ним едут три автомобиля полиции с мигалками. В ГИБДД по городу Перми рассказали, что преследование началось после неудачной попытки остановить нарушителя. Мотоциклист проигнорировал требование инспектора.

Спустя непродолжительное время полицейские все-таки задержали нарушителя. За рулем мотоцикла VENTO RANGER оказался 16-летний парень.

Инспекторы составили 6 административных материалов, в том числе за отсутствие водительского удостоверения.

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