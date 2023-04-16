Троих детей спасла мать на пожаре в Пермском крае

Пожар произошел на пятом этаже многоэтажки. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Горнозаводске 15 апреля случился пожар на пятом этаже в многоквартирном доме. В МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение им поступило в 16.00.

Спасатели выехали на место, до их приезда из дома эвакуировались 25 человек. В квартире, где произошел пожар, проживала многодетная семья. Мать вывела троих детей на улицу, к счастью, никто не пострадал.

Пожарные быстро справились с огнем, площадь пожара составила – 15 квадратных метров.

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