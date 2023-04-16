В Пермском крае идут поиски мужчины, одетого во все черное

Юрий Рахматов пропал 13 апреля.

В Кунгуре пропал 52-летний Юрий Рахматов. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Известно, что 13 апреля он ушел из дома по адресу: ул. Попкова и исчез. Мужчина был одет во все черное. Его рост 180 см, среднего телосложения.

Если у вас есть информация о том, где находится Юрий Рахматов, сообщите по телефонам: 02, 102 – полиция, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

Кстати, В Пермском крае продолжаются поиски и 19-летнего Сергея Колупаева, который пропал в Карагайском районе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

2 апреля молодой человек ушел из дома в селе Козьмодемьянск в неизвестном направлении и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65