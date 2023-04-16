В Перми пройдут общественные слушания по проекту планировки и межевания в Мотовилихинском районе

Предложения по изменению в проект жители могут внести с 18 по 25 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми департамент градостроительства и архитектуры предлагает жителям принять участие в общественных обсуждениях проекта планировки территории и межевания части Мотовилихинского района.

Этот касается участка ограниченного улицами: Иньвенской, Грозненской, Целинной, Ивдельской. Обсуждения проведут с 18 по 25 апреля на Публичном портале ИСОГД города Перми. С материалами проекта решения можно ознакомиться здесь, а также в администрации Мотовилихинского района (ул., Уральская, 36).

Предложения и замечания можно оставить на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района и в департаменте градостроительства и архитектуры (ул.,Сибирская, 15).

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