В Пермском крае два человека погибли в серьезном ДТП

После удара машины оказались в кювете и загорелись.

В Пермском крае 15 апреля произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 91-м километре дороги Оса-Чернушка около 18 часов. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» 1979 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Туарег».

После удара машины оказались в кювете и загорелись. К несчастью, водитель и пассажирка «Шевроле» 1994 года рождения погибли на месте аварии. Водитель и пассажирка «Туарега» с травмами увезла в больницу «скорая помощь».

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65