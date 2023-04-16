Полицейские Пермского края сообщают об очередной активности телефонных мошенников

Граждане продолжают отдавать свои деньги мошенникам по телефону. Фото: Артем ЛЕНЦ

В Пермском крае снова активизировались телефонные мошенники, зарегистрированы новые случаи обмана граждан. Причем работают старые схемы: сообщают, что на вас якобы оформлен кредит, мошенники пытаются взломать личный кабинет и снять ваши деньги. Чтобы "спасти" ваши средства, оформляют другой кредит. Переводят эти деньги, а также все сбережения на свои счета.

Полицейские напоминают, что категорически нельзя делать: сообщать цифровой код из СМС, называть цифры с тыльной стороны банковской карты, под диктовку выполнять действия звонившего у банкомата, не скачивайте и не устанавливайте программы на телефон.

- Помните, что номера сотовых телефонов не могут быть безопасными счетами, - говорят в ГУ МВД по Пермскому краю. - Если вы стали жертвой преступления, звоните 102.

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