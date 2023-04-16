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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 4:35

Полицейские Пермского края сообщают об очередной активности телефонных мошенников

Правоохранители напомнили основные правила безопасности для сбережения средств от аферистов
Анна Маркова
Граждане продолжают отдавать свои деньги мошенникам по телефону.

Граждане продолжают отдавать свои деньги мошенникам по телефону.

Фото: Артем ЛЕНЦ

В Пермском крае снова активизировались телефонные мошенники, зарегистрированы новые случаи обмана граждан. Причем работают старые схемы: сообщают, что на вас якобы оформлен кредит, мошенники пытаются взломать личный кабинет и снять ваши деньги. Чтобы "спасти" ваши средства, оформляют другой кредит. Переводят эти деньги, а также все сбережения на свои счета.

Полицейские напоминают, что категорически нельзя делать: сообщать цифровой код из СМС, называть цифры с тыльной стороны банковской карты, под диктовку выполнять действия звонившего у банкомата, не скачивайте и не устанавливайте программы на телефон.

- Помните, что номера сотовых телефонов не могут быть безопасными счетами, - говорят в ГУ МВД по Пермскому краю. - Если вы стали жертвой преступления, звоните 102.

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