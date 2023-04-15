В Пермском крае пропала женщина со шрамом

Фото: ПКОО ПСО «Доброволец».

Больше месяца родные ничего не знают о судьбе 36-летней Анастасии Александровне Нечаевой, которая пропала 13 марта в Чусовом.

- Она ушла с адреса ул. 50 лет ВЛКСМ, д 25, в неизвестном направлении, - сообщили волонтеры поискового отряда ПКОО ПСО «Доброволец». - С тех пор ее местонахождение неизвестно. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить по телефонам полиции 102 или волонтеров: +7(952) 33-52-770 Людмила (Чусовой) ; +7(952) 65-50-807 Андрей (Лысьва).

Приметы: рост 173 см., плотного телосложения. Глаза карие, стрижка каре, волосы выкрашены в черный цвет.

Была одета: шапка вязаная светлая, куртка зимняя белая, штаны спортивные светлые, белые зимние кроссовки.

Особые приметы: шрам слева от уголка губы к щеке.

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