В Перми тушат пожар на теплотрассе

Ликвидацией пожара на теплотрассе занимаются 18 человек личного состава и четыре единицы техники.
Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Днем в субботу, 15 апреля, стало известно о большом пожаре на теплотрассе в Перми. ЧП случилось в Дзержинском районе, на улице Кочегаров.
- Сообщение о загорании теплотрассы поступило в 15.18, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На сообщение выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 18 человек личного состава и четырех единиц техники. Предварительная площадь пожара на теплотрассе составляет 100 квадратных метров.
«КП» следит за развитием ситуации.
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