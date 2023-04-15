С 16 апреля пермяки смогут наблюдать в ночном небе звездный дождь

Метеорный поток Лириды будет наблюдать с 16 по 25 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти десять ночей пермяки смогут наблюдать за удивительным явлением – звездным дождем из потока метеоров. К тому же в ближайшие дни синоптики обещают нам подходящую для этого погоду: будет ясно и безоблачно.

- Под метеорным потоком Лириды Пермь будет находиться с 16 по 25 апреля, - рассказали в Пермском планетарии. – Максимума он достигнет с ночи 22 на утро 2З апреля, когда на пике будет представлено около 20 метеоров в час.

Падающие метеоры будут способны оставлять яркие следы, которые будут застывать в небе на несколько секунд. А после прохождения метеорного потока Лириды наступит астрономическое лето, когда из-за засветки небосклона нельзя будет четко наблюдать за звездным небом до середины августа.

Лучше всего наблюдать звездный дождь за городом. Увидеть метеоры можно будет невооруженным взглядом в восточной стороне неба в созвездии Лира. Ориентиром может послужить яркая звезда Вега.

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