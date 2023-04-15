Из-за ночного пожара в пермской пятиэтажке эвакуировались 12 человек

Тушением пожара занимались 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неспокойной выдалась ночь на субботу, 15 апреля, для жильцов дома на улице Стахановской, 18 в Перми. Около пяти часов утра в пятиэтажке загорелся балкон на третьем этаже, из-за едкого дыма, который распространился по подъезду, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек.

- Сообщение о возгорании поступило в 05.00 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение на балконе жилого многоквартирного дома.

Тушением пожара занимались 21 человек личного состава и шесть единиц техники. В 05.12 пожарным удалось локализовать и полностью ликвидировать огонь. Площадь пожара составила два квадратных метра. Погибших и пострадавших удалось избежать.

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