В Перми из-за ремонта путей на ул. Куйбышева трамвай №5 изменил маршрут

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В Перми с 15 апреля начался ремонт трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского. Трамвай №5 из-за ремонтных работ теперь следует в объезд по улицам Белинского, Сибирской и Революции.

В городском департаменте транспорта рассказали, что на период укладки новых путей на участке ул. Куйбышева работает компенсационный автобусный маршрут №71 «Улица Анвара Гатауллина – Октябрьская площадь». Он следует по улицам Куйбышева, Лодыгина, Солдатова, Революции и Комсомольскому проспекту. Трамваи маршрута №5 теперь едут в объезд ремонтируемого участка по улицам Белинского, Сибирской и Революции.

Движение трамвая №5 до остановок «Станция Бахаревка» и «Станция Пермь II» сохранено без изменений.

Точная дата завершения работ пока не сообщается.

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