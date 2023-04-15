Илья Авербух станет главным режиссером летнего фестиваля в Перми к 300-летию города

Илья Авербух. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летний фестиваль к 300-летию Перми планируется провести с 12 июня по 26 августа. В декабре прошлого года его предложили назвать «Белые ночи на Каме». На днях организаторы фестиваля решили внести некоторые изменения.

Главным режиссером летнего фестиваля в Перми предложили стать известному в прошлом фигуристу Илье Авербуху. Сейчас он более известен как продюсер и создатель ледовых шоу. По информации издания «Коммерсант-Прикамье», Илья Авербух приступил к работе в Перми над концепцией предстоящего летнего фестиваля.

Оргкомитет фестиваля уже успел отказаться от прежнего названия «Белые ночи на Каме». Скорее всего, он будет называться «Город встреч» во избежание ассоциаций с Санкт-Петербургом.

«Фестиваль является отличным поводом показать Пермь на уровне всей страны. Цель организаторов - сподвигнуть жителей других регионов узнать Пермь, приехать в город, почувствовать гостеприимство пермяков. Чтобы пермяки, уехавшие из города, захотели бы вернуться и окунуться в атмосферу праздника с головой. При этом важно сделать 300-летие уникальным, отражающим особенности города и самих горожан», - отмечает Илья Авербух.

Главный режиссер летнего фестиваля также рассказал, в каких направлениях он видит его проведение: «Пермьформерс» - театральное, «Пермистика» - этническое искусство, «Перманентность» - событийное, связанное с будущим города, его наследием и историей».

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