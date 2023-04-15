В Перми с 15 апреля стоимость проезда в транспорте составляет 35 рублей

новый тариф на проезд в транспорте Перми. Фото: Павел Шатров

В Перми с 15 апреля 2023 года стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте выросла до 35 рублей. Старый тариф в 33 рубля продержался чуть более года.

Вместе с увеличением оплаты проезда с 15 апреля для пассажиров выросла и стоимость проездных билетов. Теперь за «Безлимит на сутки» придется заплатить 132 рубля, «Безлимит на полмесяца» - 945 рублей, «Безлимит на месяц» - 1785 рублей, «Безлимит на квартал» - 5040 рублей, «Безлимита на год» - 13650 рублей, «40 поездок на месяц» - 1260 рублей.

Таким образом, пассажиры муниципального общественного транспорта Перми могут оплачивать проезд банковскими картами, наличными соедствами, пластиковыми и виртуальными транспортными картами, гражданскими и льготными проездными.

Напомним, старый тариф в 33 рубля на проезд в общественном транспорте города действовал с 10 января 2022 года.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru