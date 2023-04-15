В сугробе под Пермью полиция нашла 30 ящиков с патронами

Полицейские выясняют, кому принадлежала эта опасная находка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми сотрудники ППС обнаружили в сугробе недалеко от Сылвенского тракта 30 ящиков с патронами. Произошло это еще в марте, и по случайному стечению обстоятельств.

- После занятий по кинологической подготовке сотрудники ППС наткнулись на коробки с надписью «Барнаульский патронный завод», - сообщает телеграмм-канал 112. - Эксперты установили – в 30 ящиках находилось 1271 патрон. Немного трассеров и пуль со стальным сердечником, а основная масса – БК для карабинов типа «Сайга» и «Вепрь».

Сейчас полицейские выясняют, кому принадлежала эта опасная находка, возбуждено уголовное дело.

По факту обнаружения охотничьих патронов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия.

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