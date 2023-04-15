В Прикамье под колесами поезда погибла женщина

Смертельное ЧП на железной дороге произошло на станции Оверята. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

14 апреля в Пермском крае грузовым железнодорожным составом была смертельно травмирована женщина. О ЧП на железной дороге сообщила Уральская транспортная прокуратура.

- Обстоятельства железнодорожного травмирования пожилой женщины устанавливаются Пермской транспортной прокуратурой, - сообщает телеграмм-канал ведомства. – Все произошло на станции Оверята, где грузовой поезд № 9769 смертельно травмировал пожилую женщину.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора. Обстоятельства травмирования и личность погибшей устанавливаются, проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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