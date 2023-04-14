17 апреля пермская телебашня окрасится алыми огнями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 апреля с 21:00 до 00:00 силуэт телебашни на улице Крупской осветят алые огни архитектурной подсветки. Так Пермский филиал РТРС поддержит социальную акцию «Освети красным», приуроченную ко Всемирному дню гемофилии. Гемофилия - это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови. Пока она неизлечима и требует пожизненной терапии.

«Пермская телебашня регулярно принимает участие в акциях, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам людей с тяжелыми заболеваниями. Тем самым мы способствуем повышению качества их жизни», – отметил замдиректора Пермского филиала РТРС Михаил Капустин.

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