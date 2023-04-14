Наталья Агафонова из пермской школы №87 стала победителем краевого этапа конкурса «Учитель года»

Наталья Агафонова. Фото: permkrai.ru

В пятницу, 14 апреля, в Пермском педагогическом университете объявли победителей и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023». Участников поздравил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Меня всегда восхищает атмосфера в этом зале – вы болеете за каждого номинанта и поддерживаете друг друга. Это замечательно, что вы такие дружные и сплоченные. В этот раз конкурс проходил в Год педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным. И это очень значимо, так как педагогика – это то, что помогает нашей стране развиваться и двигаться вперед. Поздравляю всех победителей и финалистов. Желаю крепкого здоровья, энергии и успехов!», – подчеркнул глава Прикамья.

Победительницей конкурса стала Наталья Агафонова. Ее признанали лучшей в номинации «Учитель общего образования». Она получит премию губернатора Пермского края размером 500 тыс. руб. Наталье Агафоновой предстоит представить Пермский край в финале конкурса «Учитель года России», который пройдет с 20 сентября по 5 октября в Москве. Главный приз и символ «Учителя года» – статуэтку пеликана – ей вручил Дмитрий Махонин.

Наталья Агафонова поблагодарила главу региона и краевое правительство за поддержку педагогов, а также своих учителей, прививших ей любовь к литературе, и всех тех, кто поддерживал ее на разных этапах пути в профессии.

«Спасибо моим папе и маме, убедившим меня поступить в педагогический университет. Я благодарна своим коллегам, которые убедили меня остаться работать в школе и помогли полюбить этот труд», – сказала победительница.

Наталья Агафонова преподает русский язык и литературу в пермской школе №87, а также является педагогом дополнительных программ в краевом Центре выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых». Ее педагогический стаж – 20 лет.

В этом году впервые в конкурсе также были представлены две номинации – «Учитель родного языка» и «Первый учитель». Победителями стали учитель татарского языка и литературы, учитель начальных классов Елпачихинской школы Бардымского муниципального округа Эльмира Назарова и учитель начальных классов школы №22 города Перми Анастасия Бушуева соответственно.

Победителями регионального этапа конкурса также стали:

- «Педагог дошкольного образования» – воспитатель детского сада № 88 города Березники Жанна Кучина;

- «Педагогический дебют» – учитель музыки Очерской школы №1 Ольга Лобода;

- «Педагог дополнительного образования» – педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Ритм» Антон Прокофьев;

- «Педагог обучающихся с ОВЗ» – учитель Лысьвенской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Ольга Толстикова;

- «Специалист в области воспитания» – учитель истории и обществознания Кондратовской школы Александр Кандаков.

Победители в каждой номинации получат краевую премию в размере 75 тыс. руб., призеры – 50 тыс. руб. Финалисты, которые заняли 4-7 места, получат 20 тыс. руб.