В Перми грузовой поезд насмерть сбил женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 14 апреля, в 13.00 около станции Оверята грузовой поезд N 9769 насмерть сбил 81-лентюю женщину, переходившую через железнодорожные пути. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но предотвратить столкновение не удалось.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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