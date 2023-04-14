В Пермском крае «Нива» врезалась в грузовик Mercedes-Benz

Фото: Госавтоинспекция Очерского городского округа.

В четверг, 13 апреля, в 02.43 водитель «Нивы» выезжал на автодорогу Подъезд к городу Перми от М-7 Волга и не уступил дорогу грузовику Mercedes-Benz Atego, который ехал по главной. Произошло столкновение.

- В результате автоаварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21214 госпитализированы в Очерскую больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Госавтоинспекции Очерского городского округа.

Фото: Госавтоинспекция Очерского городского округа.

Правоохранители просят автомобилистов быть внимательнее и напоминают, что только за 2022 год на территории Очерского городского округа из-за нарушения правила проезда перекрестка погибло 4 человека, еще двое несовершеннолетних получили различные травмы.

Фото: Госавтоинспекция Очерского городского округа.

- На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. Берегите себя и своих близких! - напоминают в Госавтоинспекции.

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