«PRO.Культура.РФ» проведет прямую трансляцию финала конкурса «Театральное Приволжье»

Фото: permkrai.ru

Во вторник, 18 апреля, в Перми состоится финальный этап фестиваля «Театральное Приволжье». На него приедут труппы из шести регионов ПФО. Спектакли-победители представят коллективы из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республик Татарстан и Марий Эл.

Мероприятия запланированы сразу на четырех локациях: в Театре-Театре, Пермском театре кукол, в Пермском доме народного творчества «Губерния» и в Пермском краевом колледже искусств и культуры. По требованию Роспотребнадзора, вход на показы детских и молодежных театральных коллективов возможен только по пригласительным, которые распространят среди пермских школьников и студентов. Также для всех желающих билеты можно будет получить у волонтеров на входе.

Программа заключительного этапа фестиваля

- 18 апреля в16.30 на сцене Пермского дома народного творчества зрители увидят спектакль «Дети войны» от творческого коллектива из Саратовской области;

- 19 апреля в 15.30 в малом зале кукольного театра ребята из Самарской области покажут спектакль «Слово о полку Игореве»;

- 19 апреля в 15.30 в Пермском краевом колледже искусств и культуры состоится показ спектакля «Игра любви и случая» от Оренбургской области;

- 19 апреля в 16.00 в большом зале театра кукол труппа из Республики Татарстан покажет спектакль «Волшебные сны Апуша» на татарском языке;

- 20 апреля в 14.00 на большой сцене Театра-Театра пройдет спектакль «Цветик-семицветик» коллектива из Республики Марий Эл, а в 15.30 на Сцене-Молот покажут спектакль «Вдовы» от Самарской области.

- 20 апреля 17.30 в Пермском академическом Театре-Театре состоится финал фестиваля.

Кроме этого, 19 апреля для гостей города состоится экскурсия по «Перми театральной» и пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, гриму, фехтованию и работе с куклой. А 20 апреля, в финальный день фестиваля, встретятся с актером театра и кино Ильей Ильиных, и прогуляются по набережной Перми с режиссером театра «Туки-Луки» Ярославом Колчановым.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и включен в региональную программу празднования 300-летия Перми.