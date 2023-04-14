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НовостиОбщество14 апреля 2023 12:59

В Перми с 17 апреля ограничат движение транспорта на улице Екатерининской

Частично будет перекрыт участок от Парковой до Клименко
Екатерина Оборина
На участке будут вестись работы по строительству объекта инженерной инфраструктуры.

На участке будут вестись работы по строительству объекта инженерной инфраструктуры.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми с понедельника, 17 апреля, временно ограничат движение транспорта по улице Екатерининской. Частично будет перекрыт участок от Парковой до Клименко. Это связано с выполнением работ по строительству объекта инженерной инфраструктуры, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Водители смогут проехать только по двум полосам дороги. Крайняя правая полоса будет закрыта для движения транспорта. Ограничение будет действовать несколько дней – до 28 апреля.

На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам необходимо быть более внимательными, а также заранее выбирать маршрут следования.

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