В Перми с 17 апреля ограничат движение транспорта на улице Екатерининской

На участке будут вестись работы по строительству объекта инженерной инфраструктуры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми с понедельника, 17 апреля, временно ограничат движение транспорта по улице Екатерининской. Частично будет перекрыт участок от Парковой до Клименко. Это связано с выполнением работ по строительству объекта инженерной инфраструктуры, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Водители смогут проехать только по двум полосам дороги. Крайняя правая полоса будет закрыта для движения транспорта. Ограничение будет действовать несколько дней – до 28 апреля.

На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам необходимо быть более внимательными, а также заранее выбирать маршрут следования.

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