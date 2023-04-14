В Перми с 17 апреля ограничат движение транспорта на улице Екатерининской

На участке будут вестись работы по строительству объекта инженерной инфраструктуры.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре Перми с понедельника, 17 апреля, временно ограничат движение транспорта по улице Екатерининской. Частично будет перекрыт участок от Парковой до Клименко. Это связано с выполнением работ по строительству объекта инженерной инфраструктуры, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.
Водители смогут проехать только по двум полосам дороги. Крайняя правая полоса будет закрыта для движения транспорта. Ограничение будет действовать несколько дней – до 28 апреля.
На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам необходимо быть более внимательными, а также заранее выбирать маршрут следования.
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