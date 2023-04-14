В Перми во время пожара в доме на Автозаводской пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Утром в пятницу, 14 апреля, во время пожара в Кировском районе Перми пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба МЧС Прикамья, информация о возгорании поступила в 10 часов 36 минут. Загорелась одна из квартир 20-этажного жилого дома, расположенного на улице Автозаводской.

На место происшествия были направлены 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожарные выяснили, что происходит горение в квартире на десятом этаже дома. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Пожар удалось потушить спустя 20 минут.

Огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели из горящей и соседних квартир на улицу 8 жильцов. Еще 21 человек, в том числе четверо детей, эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. В результате инцидента пострадала женщина.

Сейчас сотрудники МЧС проводят устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

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