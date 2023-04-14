В этом году пасхальный стол обойдется пермякам от 556 до 701 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году стол на Пасху обойдется жителям Перми от 556 до 701 рублей. Набор блюд включает в себя пасхальный кулич, 10 яиц, смесь для окрашивания яиц, а также творожную пасхю и свечи. Стоимость традиционных пасхальных блюд и ингредиентов для них рассчитал онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.

Отмечается, что пермяки активно закупают продукты для Пасхи за неделю до праздника. В частности, с 4 по 10 апреля продажи куличей выросли в 7 раз, по сравнению с неделей ранее.

Исследование показало, что с каждым годом все больше жителей Перми предпочитают готовить куличи самостоятельно, покупая необходимые для этого продукты. В этом году за неделю до Пасхи продажи муки выросли на 113%, яиц – на 114%, цукатов – на 67% и дрожжей – на 75%. По данным сервиса, стоимость набора продуктов для домашнего кулича составит около 316 рублей.

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