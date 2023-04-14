В нескольких городах Прикамья 17 апреля приостановят вещание теле- и радиоканалов

Фото: филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр»

В понедельник, 17 апреля, в нескольких городах Пермского края временно не будут работать телеканалы обоих мультиплексов. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в филиале Пермского радиотелевизионного передающего центра.

На период профилактики с 4.00 до 13.00 часов в Перми телеканалы мультиплексов будут транслироваться с пониженной мощностью. Также в городе будет приостановлено вещание следующих радиостанций: «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», радио «Альфа», «Наше Радио», радио Sputnik и «Эхо М», «Пилот FM», радио Maximum, «Европа Плюс», радио «Вера», радио «Книга», «Радио 7», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Хит FM», радио «Звезда», «Дети FM», радио Energy, «Юмор FM», «Авторадио», Relax FM, Comedy Radio, «Новое Радио», «ПИ FM» и Like FM.

В этот же день с 4.00 до 13.00 часов из-за профилактики будет приостановлено вещание цифровых эфирных и аналоговых телеканалов в Березниках, Соликамске и Кудымкаре.

На телевышках, расположенных в селе Ошья и деревне Маховляне, профилактические работы пройдут 17 апреля с 12.00 до 18.00 часов. В населенных пунктах также временно прекратят работу телеканалы обоих мультиплексов.

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