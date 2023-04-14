С начала сезона в Прикамье от укусов клещей пострадали 132 человека

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала сезона в Пермском крае от укусов клещей пострадали 132 человека, из них 38 детей. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В 61 случае присасывание клещей произошло во время посещения индивидуальных садов, в 28 случая во время прогулки по лесу, в 25 – на придомовых территориях частного сектора и в 18 – при посещении лесопарковых зон и других территорий.

Результаты лабораторных исследований показали, что 23,4% клещей, снятых с пострадавших, были инфицированы иксодовым боррелёзом, 2,8% - гранулоцитарным анаплазмозом человека и 0,9% - моноцитарным эрлихиозом человека.

Специалисты отмечают, что самой эффективной мерой профилактики от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививку сделать еще не поздно. Только после прививочного курса необходимо выждать две недели до выезда в неблагополучную территорию.

Жителям Прикамья напоминают, что во время отдыха на природе нужно одевать более закрытую одежду и пользоваться репеллентами. Если клещ все-таки присосался, его необходимо снять и отнести в сезонные лаборатории по исследованию клещей.

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