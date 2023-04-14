РЖД завершили разработку проекта гостиницы за ДКЖ в Перми

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Проект ведомственной гостиницы РЖД, которую планируют построить в Перми, разработан. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Гостиница будет расположена на улице Локомотивной за Дворцом культуры железнодорожников.

– Проектная документация по объекту строительства ведомственной гостиницы учебного центра подготовки кадров ОАО «РЖД» разработана, - рассказали в компании. – В настоящее время ведется подготовка документации к передаче на госэкспертизу.

Напомним, изначально десятиэтажную гостиницу РЖД планировалось возвести на другом участке рядом с ДКЖ. Однако представители общественности высказывали озабоченность по поводу того, что это строительство может повредить Черняевскому лесу.

После этого был выбран альтернативный участок, который находится справа от Дворца культуры железнодорожников. Данный участок не является особо охраняемой территорией, а также не соседствует с такой территорией. В 2021 году на площадке установили подзону Ц-4 с высотностью в 10 этажей.

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