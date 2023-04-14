В Перми 15 апреля начнется ремонт трамвайных путей на Куйбышева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшую субботу, 15 апреля, в Перми начнется капитальный ремонт трамвайных путей на улице Куйбышева. Работы будут выполнять на участке от Революции до Белинского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В рамках масштабной модернизации трамвайной системы в городе планируется отремонтировать 35 километров трамвайных путей. Также будет выполнена реконструкция подстанций и депо «Балатово» и куплено 44 новых трамвая.

Капремонт предполагает замену балласта, рельсошпальной решетки, реконструкцию контактной сети и обустройство высоких посадочных платформ и новых павильонов. Дополнительно установят систему приоритетного проезда перекрестков.

На период ремонта изменится схема движения двух маршрутов. В Перми начал работу компенсационный автобус №71 «Улица Анвара Гатауллина – Октябрьская площадь». Он будет курсировать по улицам Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Пушкина и Компросу. Трамваи №5 перенаправят в объезд ремонтируемого участка по улицам Белинского, Сибирской и Революции.

Пассажирам рекомендуется быть более внимательными. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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