В Прикамье ревнивец во время готовки пырнул подругу ножом

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Губахе вынесли приговор местному жителю, который ударил даму сердца ножом. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

Все произошло в июле прошлого года. Мужчина начал ревновать подругу и, выпив спиртное, поругался с ней. Конфликт произошел, когда он готовил. На суде обвиняемый рассказал, что во время ссоры он резал салат на кухне. Не выдержав оскорблений, он направился в комнату, где в это время была женщина, запнулся и случайно ударил ее ножом. Боясь, что возлюбленного посадят, она подтвердила его слова, хотя изначально давала другие показания.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что удал был нанесен умышленно. Губахинский городской суд признал мужчину виновным. В результате ревнивца на 2 года отправили в колонию общего режима. Пермский краевой суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.

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