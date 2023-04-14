В 2023 году сопровождением чемпионата по битве роботов займется «Промобот» из Перми

Фото: Promobot | Промобот / ВКонтакте

В России состоится первый Международный чемпионат по битве роботов. На портале правовой информации вышел соответствующий приказ правительства РФ.

Решение о проведении битвы роботов в 2023 году приняло Минцифры России. Оператором чемпионата выступит компания «Дабл Ю Экспо», ответственным за техническую экспертизу при проведении боев среди роботов станет пермский «Промобот».

Оргкомитет по проведению Международного чемпионата по битве роботов 2023 года должен в течение ближайшего месяца утвердить его регламент и проведение технической экспертизы, а также согласовать место проведения. Предположительно, чемпионат состоится летом.

В чемпионате по битве роботов примут участие технические разработки высших учебных заведений России. Задачей команд в рамках чемпионата будет конструирование робота в соответствии с требованиями регламента с последующим управлением им во время проведения поединков. (0+)

Напомним, компания Promobot является крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе. Она ведет разработки в области мехатроники, электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, автономной навигации, распознавания речи, создания искусственной кожи и мышц, а также исследуем человеко-машинное взаимодействие. Главный офис компании находится в Перми.

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