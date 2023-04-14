Преумножить или сохранить? Разбираемся, какой вклад выбрать

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Согласитесь, выбор банковского вклада – дело ответственное, ведь размещая свои сбережения в банке, каждый хочет быть уверенным, что выбран самый оптимальный, отвечающий всем запросам вариант. Специалисты Сбера рассказали о тонкостях, которые нужно знать, чтобы вложить средства именно так, как вы хотите.

Вклад - это денежный депозит в банке, который размещается на определенных условиях. Это самый простой способ вложения денежных средств. Существует множество вариантов вкладов, имеющих свои особенности. Делимся небольшим чек-листом, который поможет подобрать нужный вклад:

Для начала определитесь с целью, ради которой открываете вклад, что важнее преумножить или сохранить, чтобы лишний раз не потратиться вдруг на спонтанную покупку.

Также выберите срок, на который вы хотите открыть вклад: его можно открыть либо на определенный период, когда вы точно знаете, к какой дате вам могут потребоваться средства, или можно открыть бессрочный вклад, если вас срок не сдерживает. Но здесь нужно учитывать, что при таком виде вклада проценты бывают небольшими.

Определитесь, какие действия со средствами на вкладе, вы планируете совершать. Но чем больше операций с деньгами на вкладе будет совершаться, тем ниже доходность.

И самое главное, определитесь, когда вы хотите получить проценты. Если проценты, начисленные за прошедший период, добавляются к основной сумме вклада и на них начисляются проценты - это капитализация. Она бывает разной - ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной. Выгоднее - ежемесячная капитализация.

Конечно, важно и удобство вклада. Под этим понимаются способы - как его открыть, как пополнять, как снять часть денег, когда они вдруг потребуются. Понятно, что самый удобный вклад - это онлайн-вклад, открытый в мобильном приложении банка. Здесь даже в офис не нужно ходить, чтобы воспользоваться своими средствами. Например, в СберБанк Онлайн можно подключить СМС-оповещение, чтобы быть в курсе всех операций по вкладам, контролировать движение денег.

И, конечно же, всегда хочется ставку повыше. Вы можете на это повлиять, если будете следить за спецпредложениями, ведь каждый банк в течение года запускает их для своих клиентов, например, к праздничным датам.