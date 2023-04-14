Петр Колтыпин рассказал о важности работы с молодым поколением

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Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка* Сбербанка Петр Колтыпин и известный российский журналист, бизнес-тренер Нина Зверева обсудили работу Сбера с молодым поколением в рамках Открытого диалога «Быть, а не казаться», прошедшего 12 апреля.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Важность работы с молодым поколением сложно переоценить. От нашей сегодняшней системы образования, воспитания и развития зависит культура, экономика и уровень жизни населения регионов в ближайшем будущем. У Сбера при этом есть все ресурсы и возможности не ограничиваться только участием в строительстве инфраструктурных объектов, но и совместно с профильными министерствами развивать образовательные программы, внедряя лучшие и максимально эффективные мировые практики, направленные на развитие наших детей, молодежи. Сбер может стать «клеем», объединяющим власть и бизнес регионов с целью совершенствования этой работы в регионах нашего присутствия».

Петр Колтыпин отметил, что территориальный банк сегодня изучает лучшие мировые практики и новейшие подходы в организации современного образования детей и подростков. Так, в январе 2023 года тербанк организовал поездку команды от Нижнего Новгорода, Перми и Кирова в Армению, пригласив представителей от министерств образования, корпораций развития регионов и других заинтересованных сторон. «Наша объединенная команда посетила три передовые школы как основного образования, являющихся своеобразной лабораторией для создания новых подходов к образовательной программе и базой для повышения квалификации учителей со всей страны, так и центры дополнительного образования подростков по направлению креативных и цифровых индустрий», - отметил Петр Колтыпин.

«Данная поездка стала знаковой для всей команды, изменив наше представление о философии современного образования, включая персонализированный подход к каждому ученику, методы профессиональной ориентации, уникальные инфраструктурные пространства и программы мотивации преподавателей. Мы планируем презентовать главам субъектов и бенефициарам крупнейшего бизнеса модели работы школ, а также организовать возможность их посещения», - рассказал о проекте председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

«Кроме того, в 2021 году для жителей регионов Волго-Вятского банка мы совместно со СберУниверситетом организовали IT-школу – профильную программу для студентов выпускных курсов, включающих в себя обучение актуальным профессиям в сфере IT по выбранному треку. Заявки на участие в программе подали более 6700 участников, по итогам запуска 76% слушателей успешно завершили обучение, получили дипломы о профессиональной подготовке и приступили к карьерному треку. 5 выпускников программы работают в ВВБ», - рассказал Петр Колтыпин.