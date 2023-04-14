В деревне Ординского округа заменят 6 км сетей водоснабжения

Фото: правительство Пермского края

В деревне Мерекаи Ординского округа приступили к модернизации системы водоснабжения. Ее выполнят в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в правительстве Пермского края.

В деревне построят сети водоснабжения общей протяженностью более 6 км, а также заменят старую водонапорную башню на новую объемом 100 кубометров. Действующей башни не хватает для обеспечения деревни водой. Работы обещают выполнить до конца 2023 года.

В МинЖКХ сообщили, что сейчас выполняется самый трудный этап работ. По дну реки Телес делают «прокол» для дюкера — участка трубопровода.

На выполнение всех работ потребуется 43,3 млн рублей. Из них 95% — средства из федерального бюджета. Еще 5% — из регионального и муниципального бюджетов.

Ранее в рамках федерального проекта обновили системы водоснабжения в Лысьве, Краснокамске, Менделеево, Лямино и в Мотовилихинском районе Перми. Сейчас работы проводятся в Осе.