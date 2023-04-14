В Перми четверо парней напали на мужчину в центре города

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми полиция задержала четверых парней, напавших на мужчину в центре города. Преступление было совершено на парковке возле торгового центра на улице Революции. Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Двое из злоумышленников выследили 44-летнего мужчину у банкомата, где он снял 70 тысяч рублей. На выходе они передали своим подельникам приметы пермяка. Исполнители на ходу сели в машину вместе с потерпевшим. Угрожая ножом, они потребовали отдать деньги, а затем нанесли ему несколько резаных ран.

Несмотря на это, водитель продолжал ехать по парковке, сигналя клаксоном. Так он привлек внимание прохожих. Неравнодушные пермяки попытались задержать налётчиков. Однако фигурантам удалось скрыться.

Сыщики восстановили хронологию событий и изучить все имеющиеся улики. Вскоре оперативники задержали подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались жители посёлков Сылва и Новые Ляды в возрасте от 20 до 30 лет. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. На время следствия фигуранты заключены под стражу.

Полицейские полагают, что молодые люди могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. Сейчас полиция устанавливают личности граждан, которые помогли пресечь вооруженное нападение на потерпевшего. Всех участников данного инцидента просят обратиться по телефону (342) 246-83-77.

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